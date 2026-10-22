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BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 22 EKİM PERŞEMBE AKARYAKIT FİYATLARI |Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorularara yanıt arıyor. Peki benzinin litresi ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 3 lira 30 kuruş indirim geldi.

Benzine önceki gün de 4 lira 30 kuruş indirim yansıtılmıştı. Böylece benzine bir hafta içerisinde uygulanan indirim tutarı 7 lira 60 kuruşa ulaştı.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.30 TL

Motorin litre fiyatı: 96.80 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.10 TL

Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.30 TL

Motorin litre fiyatı: 97.90 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.50 TL

Motorin litre fiyatı: 98.10 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

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