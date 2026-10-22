  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Genç çiftlere 1 milyar 756 milyon liralık destek

Genç çiftlere 1 milyar 756 milyon liralık destek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Genç çiftlere 1 milyar 756 milyon liralık destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı. Göktaş, fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocakta kredi miktarını güncellediklerini anımsatarak, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA