Marka şehirler için ortak akıl

Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", şehirlerin markalaşma alanındaki deneyimlerini paylaşmak, başarılı uygulamaları gündeme taşımak ve yerel yönetimlerin geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirmek amacıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanlarını ve yerel yönetim temsilcilerini buluşturan zirvede; kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, altyapı ve ulaşım, akıllı şehir uygulamaları, gençlik ve spor ile turizm ve gastronomi başlıkları kapsamında şehirlerin gelişimine yönelik çalışmalar ve hedefler değerlendirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ELE ALINDI

"Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler" panelinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yer aldı. Kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel yapıların yenilenmesi olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Sekmen, şehirlerin kültürel ve sosyal dokusunun da korunması gerektiğine işaret etti. Erzurum'un yoğun kar yağışı alan coğrafyası ve kış koşullarına bağlı afet risklerine de değinen Sekmen, dirençli şehirler oluşturmak için kentsel dönüşümün yanında altyapı çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirtti. Konuşmasında Ümraniye'de 10 bine yakın konut dönüşümünün devam ettiğini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise "Kentsel dönüşümde Ümraniye'mizde 8-10 mahallede yoğun bir çalışmamız var. Genelinde de eski yapıların yıkımıyla uğraştık. 4-5 bine yakın bir bina rezervi var. Şu ana kadar binaların 4 binini dönüştürdük. O da 22-23 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Ümraniye'de toplamda 220 bin bağımsız bölüm var. TOKİ, Emlak Konut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bizim kendi belediyemizin şirketi ve de özel sektörle birlikte şu anda da 10 bine yakın konut dönüşümüne devam ediyor. Bu Ümraniye için önemli bir gösterge ve bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edecek her türlü tedbir bu konuda alınacak" dedi.

'ALTYAPIYA AYRILMALI'

Konuşmasında bölgedeki son sel felaketlerinde Düzce'nin en az etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, DSİ ile yürütülen dere ıslahı, yatak genişletme ve temizlik çalışmaları ile belediyenin düzenli rögar temizliğine dikkat çekti. Yaklaşık 30 milyar liralık çalışmalar sayesinde şehirde can kaybı ve büyük çaplı yıkım yaşanmadığını ifade eden Özlü, "Yetkili birisi olsam, Belediyelerin gelirlerinin yüzde 40'ını altyapı yatırımlarına ayırmalarını zorunlu tutarım" dedi.

"UNESCO'YA BAŞVURU YAPTIK"

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, panelde yaptığı konuşmada ilçenin çok kültürlü yapısı, gastronomi potansiyeli ve tarihi mirasını korumaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'den ünlü şefleri Midyat'a davet ettiklerini aktaran Başkan Şahin, yöresel lezzetlerin tanıtılması ve yeni sunumlarla zenginleştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Midyat'ın tarihi mirasını uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla UNESCO sürecine de başvurduklarını belirten Başkan, Midyat'ta yedi, Mardin'de bir ve Savur'da bir yapı olmak üzere toplam dokuz yapıyla 2021 yılında başvuru yaptıklarını anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan, "2027 yılında inşallah önümüzdeki yılda muhtemelen Kültür Bakanlığı ile çalışma yapıyoruz. Kalıcı listeye gireceğimizi umuyorum." dedi.

"YÜZDE 80'İ OLUŞTURUYOR"

Panelde yaptığı konuşmada Palandöken'de kış turizminin başlaması ile birlikte 1 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Palandökende şu ana kadar 600 bin civarında misafir ağırladık. Özellikle kış sezonun girmesiyle beraber kanaatimiz 1 milyon civarında turist ağırlayacağımız yönünde. Erzurum'un bir turizm potansiyeli var, fakat turizm potansiyelinin en önemli kısmını, yüzde 80'lik kısmını kış turizmi oluşturuyor" diye konuştu.