Piyasaların gözü faiz kararında

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın yedinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te Kurulun gerekçesiyle birlikte açıklanacak. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, mevcut faiz oranının korunması ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.