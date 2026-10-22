SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2027 ZAMMI! Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hesaplar tek tek yapıldı: İşte o rakam...

2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynak 1 trilyon 460 milyar lira olarak belirlendi. Bu rakam geçtiğimiz yıl 1 trilyon 92 milyar lira idi. Artış oranı böylece yüzde 33.7 olarak hesaplandı.

BU YIL AYRILAN KAYNAK NE KADAR?

BU ARTIŞIN ANLAMI NEDİR?

Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Dolayısıyla artış asgari ücrette yapılacak değişime göre tahmini olarak öngörülüyor. Bakıldığında ayrılan kaynağın artış oranının yüzde 33.70 olduğu görülüyor. Buradaki öngörü asgari ücretteki artışın da benzer oranda olacağı yönünde. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 28-30 aralığında şekillendiği düşünülürse bununla da uyumlu bir artış görülüyor.

GEÇMİŞ YILLARDA NE OLMUŞTU?

Asgari ücret vergi istisnası desteği 2024 yılı bütçesine göre 2025 yılı bütçesinde yüzde 25 artırılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücretinin bunun 5 puan üzerinde yüzde 30 artırılmasına karar vermişti.

2025 yılında bütçeye konulan asgari ücret vergi istisnası desteği 853 milyar lira olmuştu. Bu rakam 2026 bütçesinde 1 trilyon 92 milyar liraya çıkarken yüzde 28.02 oranında bir artışa tekabül etmişti. Aralık ayında asgari ücrete yapılan zam oranı ise yüzde 27 olmuştu.