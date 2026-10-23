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Haberler Ekonomi ALTIN DÜŞTÜ MÜ? | ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 23 EKİM GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN FİYATLARI...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ? | ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 23 EKİM GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları 23 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, vatandaşların ve yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle Kapalıçarşı’da altın fiyatları aşağı yönlü seyrediyor. Birikimlerini altınla değerlendirmek isteyenler ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 23 Ekim 2026 güncel Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları 23 Ekim 2026 Cuma günü yeni haftanın değil, haftanın son işlem gününün en çok araştırılan ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Piyasalardaki son gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili olurken, Kapalıçarşı'da aşağı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren güncel alış ve satış fiyatlarını takip ediyor.

Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 23 Ekim 2026 Cuma günü Kapalıçarşı'da altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? İşte canlı altın fiyatları ve güncel alış satış listesi...

ALTIN FİYATLARI 23 EKİM 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 6.406,58 TL

Satış: 6.407,52 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 10.453,00 TL

Satış: 10.536,00 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 4.006,89 Dolar

Satış: 4.007,42 Dolar

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 41.685,00 TL

Satış: 41.996,00 TL

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