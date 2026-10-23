ALTIN DÜŞTÜ MÜ? | ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 23 EKİM GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları 23 Ekim 2026 Cuma günü yeni haftanın değil, haftanın son işlem gününün en çok araştırılan ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Piyasalardaki son gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili olurken, Kapalıçarşı'da aşağı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren güncel alış ve satış fiyatlarını takip ediyor.