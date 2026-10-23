ALTIN DÜŞTÜ MÜ? | ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 23 EKİM GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları 23 Ekim 2026 Cuma günü yeni haftanın değil, haftanın son işlem gününün en çok araştırılan ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Piyasalardaki son gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili olurken, Kapalıçarşı'da aşağı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren güncel alış ve satış fiyatlarını takip ediyor.
Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 23 Ekim 2026 Cuma günü Kapalıçarşı'da altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? İşte canlı altın fiyatları ve güncel alış satış listesi...
ALTIN FİYATLARI 23 EKİM 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.406,58 TL
Satış: 6.407,52 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 10.453,00 TL
Satış: 10.536,00 TL
Ons altın fiyatı
Alış: 4.006,89 Dolar
Satış: 4.007,42 Dolar
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 41.685,00 TL
Satış: 41.996,00 TL