EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Bankalar yarışıyor: Emekli promosyonunda 90 bin TL: İşte Ekim ayı banka promosyonları...

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

Maaş baremine göre 8.750 TL'den başlayarak 25.000 TL'ye kadar uzanan doğrudan nakit promosyon seçenekleri.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül. 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026'dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.

Kampanya, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.