Ailekart ile 56 milyar TL’lik destek! Ailekart nedir, hangi yardımları kapsıyor? İşte detayları…

3 MİLYON 580 BİN AİLEKART DAĞITILDI

Uygulama kapsamında bugüne kadar 3 milyon 580 bin Ailekart dağıtılırken, Eylül 2025'ten bu yana doğum yardımı kapsamında 24 milyar 173 milyon 107 bin 900 lira ödeme yapıldı.

Temmuz 2026 itibarıyla vatandaşların hesaplarına aktarılan tüm düzenli sosyal yardımlar kapsamında ise 31 milyar 839 milyon 443 bin 314 lira kaynak sağlandı. Böylece doğum yardımı ve düzenli sosyal yardım ödemeleri kapsamında aktarılan toplam kaynak 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 liraya ulaştı.