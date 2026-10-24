Fon ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler parasını geri alabilecek? İşte 10 soruda yeni düzenleme...

TBMM Genel Kurulu'nda, tasfiye kararı alınan fonlarda yatırımı bulunan 455 bin 758 yatırımcıyı yakından ilgilendiren düzenleme yasalaştı. Peki, bundan sonra ne olacak? İşte 10 soru ve 10 yanıtta fon yasası:
1- Yatırımcıya ödemeler ne zaman başlayacak? TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, Başkan Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecek. Daha sonra da yatırımcılara ara ödeme yapılması için düğmeye basılacak.
2- Tasfiyenin kapsamı ne olacak? Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından, bu düzenlemenin yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olanlar; adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilecek. Tasfiye edilecek fonlar arasında Tera ve Pusula da bulunuyor.
3- Küçük yatırımcı parasının hepsini alacak mı? Fon kaynakları yeterli ise vatandaşlar yatırımlarının tamamını geri alabilecek. Ancak fon kaynakları yeterli değilse 1 milyon liraya kadar olan net yatırımlar ödenecek.
4- Fon gelirleri yetersizse tasfiye sürecinde ödemeler hangi kriterlere göre yapılacak? Fon kaynakları sadece o fondaki yatırımcılar için kullanılacak. Kaynakların yetersiz olması hâlinde ödemelere en küçük yatırım tutarından başlanacak. Örneğin en küçük yatırım 10 bin lira ise ödemeler bu rakamdan başlayıp 100 bin, 200 bin şeklinde kademeli olarak 1 milyon liraya kadar çıkacak. Yatırımı 1 milyon lira
ve altında olan yaklaşık 355 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.
5 - Kimler ödemeden yararlanamayacak? Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarını işlediği tespit edilenlere fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
6- Fon pay sahipliği nasıl belirlenecek? Fon pay sahipliği, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından MKK kayıtları ile mutabakat sağlanmak suretiyle fon ve hesap bazında tespit edilecek.
7- Bloke edilenler ile ilgili ne yapılacak? 17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmakla birlikte; ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla düzenlemedeki tasfiye hükümlerine tabi olacak.
8- Fon varlıkları nasıl tasfiye edilecek, elde edilen gelir ne yapılacak? Fon varlıklarının tasfiyesinde mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi için çaba harcanacak. Tasfiye sürecinde tahsil edilen tutarlar, fonun yönetim ve tasfiyesi için yapılan zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye mal varlığına dâhil edilecek. Tasfiyenin tamamlanmasından sonra tahsil edilen tutarlar ise mükerrer ödemeye yol açmayacak şekilde geri kazanım hesabına aktarılacak.
9- Yüksek ve haksız kazanç sahipleri ne yapacak? Belirlenen oranları aşan tutarda getiri elde edenler, SPK tarafından ilan edilen hesaplara isteğe bağlı olarak iade yapabilecek.
10- Fon soruşturması kapsamındaki kişilerin mal varlıklarına el konulabilecek mi, zarardan öncelikli kim sorumlu olacak? Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek. Kanunla; ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında el konulan veya müsadere edilen mal varlığı değerlerinin, fonla hukuki ve ekonomik bağlantısı bulunduğu ölçüde geri kazanım sistemine dâhil edilmesi sağlanacak. Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/ veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Kişilerin görevlerinden ayrılmış olmaları sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.