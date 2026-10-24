Fon ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler parasını geri alabilecek? İşte 10 soruda yeni düzenleme...

1 - Yatırımcıya ödemeler ne zaman başlayacak? TBMM Genel Kurulu 'nda kabul edilen yasa, Başkan Tayyip Erdoğan 'ın imzası ve Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecek. Daha sonra da yatırımcılara ara ödeme yapılması için düğmeye basılacak.

T BMM Genel Kurulu'nda, tasfiye kararı alınan fonlarda yatırımı bulunan 455 bin 758 yatırımcıyı yakından ilgilendiren düzenleme yasalaştı. Peki, bundan sonra ne olacak? İşte 10 soru ve 10 yanıtta fon yasası:

2- Tasfiyenin kapsamı ne olacak? Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından, bu düzenlemenin yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olanlar; adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilecek. Tasfiye edilecek fonlar arasında Tera ve Pusula da bulunuyor.

3- Küçük yatırımcı parasının hepsini alacak mı? Fon kaynakları yeterli ise vatandaşlar yatırımlarının tamamını geri alabilecek. Ancak fon kaynakları yeterli değilse 1 milyon liraya kadar olan net yatırımlar ödenecek.