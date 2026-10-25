Haberler Ekonomi 2027 erken rezervasyon yarışı başladı! 20 bin liradan başlıyor 200 bin liraya kadar çıkıyor 2027 erken rezervasyon yarışı başladı! 20 bin liradan başlıyor 200 bin liraya kadar çıkıyor Tur şirketleri yüzde 50’ye varan indirim kampanyaları sunarken, tatilin faturası da ortaya çıkıyor. Buna göre yazın iki kişi 5 gecelik tatil 20 binden başlayıp 200 bin TL’ye kadar çıkıyor SABAH









Turizm sektörü 2027 yaz sezonuna yönelik erken rezervasyon için düğmeye bastı. Tur şirketleri yaz sezonu için yüzde 50'ye varan indirim kampanyalarını duyururken otel fiyatları da açıklanmaya başladı. Kurban Bayramı'ndan eylül ayına uzanan tatil takviminde iki kişilik beş gecelik konaklama yarım pansiyon otellerde 20 bin liradan başlarken, her şey dahil üst segment tesislerde fatura 200 bin lirayı aşabiliyor.

SEZON BAYRAMLA AÇILIYOR

2027'de 16-19 Mayıs tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı tatil sezonunun da açılışı olarak görülüyor. Söz konusu dönemde iki yetişkinin beş gecelik konaklama yapması için minimum 20-30 bin TL bütçe ayırması gerekiyor. Ekonomik her şey dahil tesislerde 25-45 bin lira aralığı öne çıkıyor. Orta segment her şey dahil otellerde bütçe 40-80 bin liraya, üst segment tesislerde ise 80 ila 180 bin TL aralığında fiyatlar ortaya çıkıyor. Bu fiyatlar ultra lüks olarak konumlanan otellerde ise 400-500 bin lirayı bulabiliyor. YAZIN FATURA KABARIYOR

Yaz tatilinin yüksek sezonu olarak görülen temmuz-ağustos aylarında ise fatura kabarıyor. Örneğin 15–20 Temmuz dönemini baz aldığımızda yarım pansiyon ekonomik tesisler için iki kişi beş gece pansiyonlarda fiyatlar 25-35 bin TL'den başlarken, her şey dahil ekonomik otellerde bu fiyatlar 35-60 aralığına çıkıyor. Orta segment tesislerde fiyat aralığı 50 ila 100 bin bandında seyrederken üst segmentte fiyat 100 bin liradan başlıyor 200 bin TL'yi aşıyor. Ultra lüks tesislerde ise bu fiyat 500-600 bin liraya kadar yükseliyor.