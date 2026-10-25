Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 25 EKİM PAZAR | Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 25 EKİM PAZAR | Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki 25 Ekim 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? HABER MERKEZİ









Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

25 Ekim 2026 Pazar günü için fiyat takip sayfalarında yeni bir genel akaryakıt zammı ya da indirimi kaydı bulunmuyor.