AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 25 EKİM PAZAR | Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
25 Ekim 2026 Pazar günü için fiyat takip sayfalarında yeni bir genel akaryakıt zammı ya da indirimi kaydı bulunmuyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.80 TL
LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 76.10 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL
Ankara:
Benzin: 77.30 TL
Motorin: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir:
Benzin: 77.50 TL
Motorin 98.10 TL
LPG: 41.20 TL