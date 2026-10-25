Küresel piyasalarda gözler faiz kararlarında

KÜRESEL piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişelerle haftayı ağırlıklı düşüşle tamamladı. Gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları piyasaların odağında olacak. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon kaygılarını artırırken, altının ons fiyatı yüzde 4,1 gerileyerek 3 bin 995 dolara indi. Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık yüzde 5,16 düşüşle 11 bin 116 puandan kapanırken, Merkez Bankası beş toplantı aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti.