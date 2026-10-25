Marketler için yeni karar! Artık zorunlu olacak...

H al Yasası taslağıyla zincir marketlere doğrudan üreticiden alım zorunluluğu getirilmesi, üretici birliklerine ücretsiz arazi ve çeşitli destekler sağlanması planlanıyor. Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, düzenlemeyle kayıt dışılığın azaltılmasının ve piyasada şeffaflığın artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Sebze ve meyvenin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda yeni bir dönem başlatması beklenen Hal Yasası taslağı, üreticiyi destekleyen ve ticarette kayıt dışılığı azaltmayı amaçlayan düzenlemeler içeriyor. Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, zincir marketlerin sattıkları ürünlerin yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğunun gündemde olduğunu belirterek, uygulamanın doğru kriterlerle sektöre katkı sağlayabileceğini ifade etti.

ÜCRETSİZ ARAZİ DESTEĞİ

Taslakta üretici birlikleri ve kooperatiflerin güçlendirilmesi de öne çıkıyor. Üretici örgütlerinin hal kurabilmesi için ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasının yanı sıra kira, nakliye ve depolama gibi alanlarda kolaylıklar öngörülüyor. Tavşan, üreticinin sektörün temel unsuru olduğunu belirterek, bu kesimi koruyan düzenlemeler olumlu karşıladıklarını söyledi. Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Tavşan, yeni düzenlemelerle ürün hareketlerinin daha etkin izlenmesinin ve ticari işlemlerin kayıt altına alınmasının amaçlandığını kaydetti. Hal Kayıt Sistemi'nin etkinleştirilmesiyle piyasanın daha şeffaf hale getirilmesi ve vergi kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Fiyatların düşmesinde ürün arzının belirleyici olduğunu vurgulayan Tavşan, bu yıl ürün bolluğu yaşandığını ve arz açısından önemli bir sorun görmediğini dile getirdi. Taslakta yer alan düzenlemelerin kapsamı ve uygulama koşullarının nihai metinle netleşmesi bekleniyor.