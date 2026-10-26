BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELECEK? Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin kaç TL olacak?

ZAM POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre düzenlemenin 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak söz konusu artışın kesinleşip kesinleşmediği ve pompa fiyatlarına hangi gün yansıtılacağı henüz netlik kazanmış değil.

Akaryakıt dağıtım piyasasındaki genel uygulamalara dikkat çeken uzmanlar, hafta sonu nedeniyle fiyat güncellemelerinin çoğu zaman yeni haftanın ilk iş gününde tabelalara yansıtıldığını belirtiyor.

Artışın resmiyet kazanması halinde akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarının kasım ayının ilk günlerinde değişmesi bekleniyor.