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Haberler Ekonomi BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELECEK? Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin kaç TL olacak?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELECEK? Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin kaç TL olacak?

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca sürücünün gözü kulağı bu haberde! Sektörden gelen son dakika açıklamasıyla benzin ve motorin için çifte zam sinyali verildi. Peki zamlı litre fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Akaryakıt piyasasında benzin ve motorin fiyatlarına yönelik yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesi ve özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılması beklenen güncelleme kapsamında çifte artış bekleniyor.

PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Akaryakıt fiyatlarına son olarak peş peşe indirim yapılmıştı. 20 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 4.37 TL; 22 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzinin litresine 3.35 TL indirim pompaya yansıdı.

YENİ AY ZAM İLE BAŞLAYACAK

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesi ve ÖTV düzenlemesi kapsamında benzinde litre başına 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL artış bekleniyor.

ZAM POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre düzenlemenin 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak söz konusu artışın kesinleşip kesinleşmediği ve pompa fiyatlarına hangi gün yansıtılacağı henüz netlik kazanmış değil.

Akaryakıt dağıtım piyasasındaki genel uygulamalara dikkat çeken uzmanlar, hafta sonu nedeniyle fiyat güncellemelerinin çoğu zaman yeni haftanın ilk iş gününde tabelalara yansıtıldığını belirtiyor.

Artışın resmiyet kazanması halinde akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarının kasım ayının ilk günlerinde değişmesi bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

26 Ekim 2026 itibarıyla paylaşılan fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,80 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 76,10 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 97,90 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 77,50 TL

Motorin: 98,10 TL

LPG: 41,20 TL

Benzin ve motorinde beklenen maliyet artışının pompaya ne ölçüde ve hangi tarihte yansıtılacağına ilişkin nihai kararın açıklanması bekleniyor.

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