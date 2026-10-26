BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELECEK? Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin kaç TL olacak?

Akaryakıt piyasasında benzin ve motorin fiyatlarına yönelik yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesi ve özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılması beklenen güncelleme kapsamında çifte artış bekleniyor.
PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI
Akaryakıt fiyatlarına son olarak peş peşe indirim yapılmıştı. 20 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 4.37 TL; 22 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzinin litresine 3.35 TL indirim pompaya yansıdı.
YENİ AY ZAM İLE BAŞLAYACAK
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesi ve ÖTV düzenlemesi kapsamında benzinde litre başına 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL artış bekleniyor.
ZAM POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK?
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre düzenlemenin 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak söz konusu artışın kesinleşip kesinleşmediği ve pompa fiyatlarına hangi gün yansıtılacağı henüz netlik kazanmış değil.
Akaryakıt dağıtım piyasasındaki genel uygulamalara dikkat çeken uzmanlar, hafta sonu nedeniyle fiyat güncellemelerinin çoğu zaman yeni haftanın ilk iş gününde tabelalara yansıtıldığını belirtiyor.
Artışın resmiyet kazanması halinde akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarının kasım ayının ilk günlerinde değişmesi bekleniyor.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
26 Ekim 2026 itibarıyla paylaşılan fiyatlar şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 76,30 TL
Motorin: 96,80 TL
LPG: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 76,10 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 40,60 TL
Ankara
Benzin: 77,30 TL
Motorin: 97,90 TL
LPG: 41,29 TL
İzmir
Benzin: 77,50 TL
Motorin: 98,10 TL
LPG: 41,20 TL
Benzin ve motorinde beklenen maliyet artışının pompaya ne ölçüde ve hangi tarihte yansıtılacağına ilişkin nihai kararın açıklanması bekleniyor.