İzmir'den ev alan kazandı

İzmir’in gayrimenkul sektörünün parlayan yıldızı haline geldiğine dikkat çeken Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, son 5 yılda kentte gayrimenkul yatırımı yapanların yüksek gelir elde ettiğini belirtti

İzmir, son dönemlerde hem Türkiye'de hem de dünyada adından en çok söz ettiren metropollerin başında yer alıyor. ABD'li araştırma kuruluşları Brookings Enstitüsü ve JP Morgan Chase tarafından hazırlanan 'Global Metro Monitor 2014' raporuna göre dünyanın en hızlı büyüyen 300 kenti arasında ikinci olan İzmir'de gayrimenkul sektörü de hızla büyüyor.



İKİNCİ SIRADA BULUNUYOR



İzmir, uluslararası emlak danışmanlık ve değerlendirme şirketi Knight Frank'in geçen ay yayınladığı 'Global Residential Cities Index'te de zirvede yer aldı. 2017'nin ikinci çeyreği ile 2018'in ikinci çeyreği arasında yer alan bir yıllık dönemi kapsayan çalışmaya göre İzmir, konut fiyatlarındaki yüzde 16.2'lik artışla ikinci sırada yer aldı. Aynı listede Ankara yüzde 8.4 artışla 29'uncu, İstanbul ise yüzde 3.6'lık artışla 79'uncu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2008-2018 yılları arasında tüm toplam 1 milyon 305 bin 384 kişi İzmir'e taşındı. 2018 yılında İzmir'e taşınanların 35 bin 780'i yüksekokul veya fakülte mezunu, 4 bin 368 kişi yüksek lisanslı, 602 kişi de doktoralı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'in hem ekonomik büyüme hem de gayrimenkul sektörü açısından önemli bir ivme yakaladığını belirterek, "Bu durumun 8-10 yıllık bir geçmişi var. Kentte istikrarlı bir büyüme söz konusu. Buna rağmen kent fiyat avantajını koruyor. Metrekare fiyatı olarak halen İstanbul'un gerisinde" dedi. Yeni açılan İstanbul- İzmir Otoyolu'nun İzmir'e büyük ulaşım avantajı sağladığını anlatan Sancak, yapımı devam eden İstanbul-Çanakkale-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Boğaz Geçişi Projesi'nin de kente olan ilgiyi artıracağını söyledi.



"GEÇ KALMAYIN"



Beyaz yakalıların İzmir'e ilgisinin hayli yoğun olduğunu vurgulayan Sancak, "Son dönemde operasyonlarını İzmir'e taşıyan uluslararası şirketlerin sayısı da hızla artıyor. Giderek daha fazla insan hem yaşamak hem çalışmak için İzmir'i tercih ediyor" diye konuştu. Bu ilginin gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacağı tahminini dile getiren Sancak, İzmir'de yatırım yapmayı planlayanlara geç kalmadan harekete geçmelerini tavsiye etti. Bugüne kadar İzmir'de 6 milyar lira yatırım değerine sahip projelere imza attıklarını açıklayan Mesut Sancak, Folkart projelerinin yatırımcıya yüksek kazanç sağladığını vurguladı.



TESLIMLER TAM GAZ SÜRÜYOR



Mayıs 2015'te Folkart Life Bornova'nın lansmanını yapan Folkart, projenin teslimlerine Ekim 2017'de başladı. Folkart Time'ın teslimleri Ekim 2018'de gerçekleştirildi. 2018'de 5 projeyi teslim eden Folkart, Mayıs 2017'de başladığı Folkart Incity'i ise Kasım sonu teslim edecek.



YÜZDE 107'YE KADAR PRİM YAPTI



Folkart yatırımcılarının yüksek kar elde ettiğini söyleyen Mesut Sancak, "Folkart Life Bornova'da lansman fiyatlarıyla bugünkü değer arasında yüzde 88 ile yüzde 107'lik bir artış söz konusu. Folkart Time'da bu oran yüzde 74 ila yüzde 99 arasında. Incity'de ise daha şimdiden yüzde 43 ila yüzde 92 arasında değişiyor" dedi.



'SEKTÖR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ'



Gayrimenkul sektörünün son birkaç yılda döviz fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlı seyir ile enflasyon ve faizlerin yükselmesinden olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Sancak, piyasada bir arz fazlası oluştuğunu anlattı.



Bazı firmaların sıkıntı yaşadığını söyleyen Sancak, 2011'de yüzde 92.18 seviyesini gören inşaat güven endeksinin 2019'un Ocak-Eylül döneminde yüzde 53.9'a kadar gerilediğini kaydetti. Merkez Bankası'nın Ağustos ve Eylül aylarında faiz indirimine gitmesinin sektörde yeniden bir yükseliş dalgası başlatacağını vurgulayan Sancak, ekonominin toparlanma sürecine girdiğini belirtti.