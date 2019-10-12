İzmir’de otoyol bereketi

İzmir’deki gayrimenkul piyasasının son dönemde hareketlendiğini belirten İMDER Başkanı İslam Yıldırım, “İstanbul- İzmir otoyolu sayesinde İzmir kısa süre içinde bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi

İstanbul-İzmir arasındaki 8 saatlik mesafeyi 3.5 saate düşüren otoyolun tamamlanmasının ardından, İzmir'deki konut piyasası hareketlendi. Otoyolun ulaşım avantajını fırsat bilen yatırımcılar, özellikle Seferihisar, Çeşme, Urla, Mordoğan gibi bölgelerden konut satın almaya başladı. İZMIR Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, kentteki gayrimenkul sektörünün son dönemde ivme kazandığını belirterek, "Otoyol sayesinde İzmir kısa süre içinde bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi. İzmir'deki konut fiyatlarının İstanbul'a oranla daha avantajlı olduğunu belirten Yıldırım, "İstanbul'da konut sektörü ciddi bir krizde, çünkü üretilen konut miktarı talep edilenden çok fazla. Fiyatların da aşırı yüksek olduğunu biliyoruz. İstanbul'da alınan yüz metrekare bir konutu İzmir'den yarı fiyatına almak mümkün" dedi. Önümüzdeki dönem İstanbul'dan İzmir'e ciddi bir talep olacağını tahmin ettiğini anlatan Yıldırım, "Bu talebin İzmir'deki konut fiyatlarını kısa vadede aşırı arttıracağını düşünmüyorum. Hiçbir zaman İzmir'deki konut fiyatları İstanbul'dakileri yakalayamaz" dedi.



YATIRIMLAR SÜRECEK



Gayrimenkul Danışmanı Cengizhan Duysak İzmir'deki konut satışlarının arttığını söyledi. Konut piyasasında otoyol projesinin öğrenildiği tarihten bu yana artış söz konusu olduğini anlatan Duysak, "İzmir'de sektör otoyolla ivme kazandı. İstanbul'dan gelenler trafik istemiyorlar. Yaşamak için en iyi lokasyonlar arasında Mavişehir, Urla, Çeşmealtı, Çeşme, Güzelbahçe gibi bölgeler bulunuyor. İstanbul'dan buraya gelmek isteyenler rahat yaşamak için geliyorlar" dedi.



BÜYÜK BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU OLACAK'



Gayrimenkul Danışmanı Aziz Doğru da yeni otoyolun İzmir'e olan katkılarının henüz tam olarak görülmediğini belirterek, "İlerleyen zamanlarda konut satışlarında büyük bir artış söz konusu olacak.



Şuan daha çok yazlık bölgeler Çeşme, Alaçatı, Güzelbahçe gibi lokasyonlarda konut satışları yükseldi. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu artış İzmir'in merkezi bölgelerine de yansır" dedi.