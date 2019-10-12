Yıkılır korkusuyla deprem testinden kaçmayın

Kentsel Yenileme Uzmanı Tolga Şahlıoğlu, birçok bina sahibinin hemen yıkılır veya mühürlenir korkusuyla deprem testi yaptırmadığını belirterek böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi

İstanbul Silivri'deki 5.8 şiddetindeki depremden sonra, sadece İstanbullunun değil tüm Türkiye'deki vatandaşların oturdukları binalar konusunda endişeleri arttı. Son yıllarda deprem gerçeğinden uzaklaşan Türk halkı, son depremle bu gerçeği tekrar hatırladı.



LİSANSA BAKILMALI



Dartes Kentsel Dönüşüm Hizmetleri şirketinden Kentsel Yenileme Uzmanı Tolga Şahlıoğlu, binasına deprem testi yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaşın Dartes gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı firmalara başvurduğunu söyledi. Başvurular esnasında ilk sorulan sorunun 'Binam riskli çıkarsa hemen mühürlenir mi, hemen yıkılır mı?' olduğunu anlatan Şahlıoğlu, birçok bina sahibinin bu korkuyla test yaptırmadığını kaydetti.



ACİL YENİLEME ŞART



Böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Şahlıoğlu, "Kat malikleri öncelikle deprem testine müracaatı, bilgi amaçlı olarak yapabilir ve binanın durumu sadece maliklerle paylaşılır. Ancak riskli çıkması durumunda bina sakinleri binayı yıkmayacaklarsa acilen güçlendirmeleri gerekir" dedi. Bugüne kadar geç kalınmış olsa da bugünden itibaren çok süratli bir şekilde kentsel yenileme yapılması gerektiğinin altı çizen Tolga Şahlıoğlu, "Yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. İstanbu'un deprem mastır planı acilen tamamlanmalı, riskli bina envanteri çıkartılmalıdır" diye konuştu. İmar Barışı'ndan faydalanan tüm binalara deprem testinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de öne süren Şahlıoğlu, "Ayrıca tapudaki daire satışlarında 1999'dan önce yapılan binalarda deprem testinin zorunlu olması gerekiyor. Böylelikle yenilemeyi daha hızlı yapma imkanımız doğar" dedi.



TEŞVİKLER UYGULANMALI



Kentsel yenilemede devletin teşvikler uygulaması gerektiğini belirten Şahlıoğlu şunları söyledi: "Vatandaşa 24 ay geri ödemesiz krediler açılması ve bazı alanlarda imar uygulamalarının değiştirilmesi gerekli. Birleşen parsellerde kademeli imar artışları sağlanmalı ki ada bazında dönüşüm teşvik edilebilsin. Çıkartılan zorlayıcı yönetmelikler de kentsel yenilemenin önünü tıkayan bir başka faktör."