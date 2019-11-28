TOKİ 24 ilde 252 arsayı satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arasında Ankara, İstanbul, İzmir'in de yer aldığı 24 ilde 4 milyon 367 bin 296 metrekare büyüklüğündeki 252 arsayı açık artırma ile satacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arasında Ankara, İstanbul, İzmir'in de yer aldığı 24 ilde 4 milyon 367 bin 296 metrekare büyüklüğündeki 252 arsayı açık artırma ile satacak. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yozgat illerindeki 252 arsanın muhammen bedeli 1 milyon 242 bin 559 lira olarak açıklandı. Açık artırma, 12 Aralık Salı günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde yapılacak. TOKİ'den yapılan açıklama göre, satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:



KOCAELİ'DE FUAR ALANI



"Ankara Ayaş'ta plansız arsalar, Gölbaşı ve Keçiören'de konut alanları, Antalya Finike'de gelişme konut alanları, Çankırı'da plansız arsalar açık artırma sunuldu. İstanbul Başakşehir'de konut ve özel sağlık tesisi arsası, Kağıthane'de ticaret niteliğindeki arsalar açık satışa çıkarıldı. Kırşehir'de konut alanı arsaları, Kocaeli'nde fuar, sosyal tesis ve kentsel çalışma alanı arsaları açık artırmaya sunuldu." Detaylı bilgiye www.toki. gov.tr ve www.emlakyonetim. com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.



48 VE 60 AY VADE SEÇENEKLERİ



Satışa çıkarılan arsalar konut, ticaret, okul, rekreasyon, fuar, sosyal tesis, özel sağlık, açık spor tesisi, küçük sanayi, et ve süt entegre tesisi, konut dışı kentsel çalışma ve plansız arsalar niteliğine sahip. Alıcılar, arsalara yüzde 25, 35 peşinat 48 ve 60 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecekler.



186 iş yeri 56 KONUT



TOKİ, 19 ildeki 186 iş yeriyle 15 ildeki 56 konutu da 10 Aralık'ta açık artırmayla satacak. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, İstanbul, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van'da 186 işyerine yüzde 10, 15, 25 peşin 120 ay vadeyle alınabilecek. Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Manisa, Niğde, Tunceli'deki 56 konut için yüzde 25 peşin, 120 ay vade uygulanacak.