Bağdat Caddesi yok satıyor

İnşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle birçok bölgede ev satışları yavaşlarken, kentsel dönüşümle öne çıkan Bağdat Caddesi ise adeta yok satıyor. Bölgede şu sıralarda hem satılık hem de kiralık daire bulmak çok kolay değil.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği AYİ- DER Başkanı Melih Tavukçuoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının Bağdat Caddesi ve çevresinde hızlanacağını ifade ederek, 2020'de kentsel dönüşümün ağırlık kazanacağına dikkat çekti. Tavukçuoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dönüşümle ilgili ciddi atılımları olduğunu belirterek, geçtiğimiz 2 yılda Bağdat Caddesi'nde hız kesen kentsel dönüşüm çalışmalarının 2020'de yüzde 30 oranında artacağını vurguladı.

PROJE SAYISI ARTACAK

Kadıköy bölgesinde kentsel dönüşümün sadece yüzde 15 oranında gerçekleştiğini ve daha 25 bin binanın dönüşmesi gerektiğini anlatan Tavukçuoğlu, ilk yıllarında bölgede her yıl 1000 civarında kentsel dönüşümün yapıldığını ancak son iki yıldır bu sayının yarı yarıya azaldığını ifade etti. Geçen yıllardaki bina ruhsat sayılarındaki azalmaya rağmen, deprem tehlikesi ve artan talep nedeniyle 2020'de kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verileceğini kaydeden Tavukçuoğlu, şunları söyledi: "İstanbul'da kentsel dönüşümün en hareketli yaşandığı bölge olan Bağdat Caddesi'nde projelerin sayısında da önemli bir artış bekliyoruz. Cadde'deki dükkanların yüzde 87'ye varan doluluk oranları da yeniden bölgenin yükselişe geçtiğini gösteriyor. Bağdat Caddesi civarında ortalama konut fiyatları 1 milyon 500 ile 3 milyon lira arasındayken, ortalama kira oranı ise 4 ile 6 bin lira arasında değişiyor. Son dönemde yabancıların da bölgeye olan ilgilerini gözlemliyoruz." Melih Tavukçuoğlu, yılda 300 bin konutun dönüştürülmesi konusunda risk haritalarının çıkarılması, acil yıkım kararlarının alınmasının kentsel dönüşümün 2020'de de ağırlıklı olarak gündemde kalacağını gösterdiğini söyledi. Müteahhitlik yapacak firmalara bir düzenleme getirilmesi gerektiğini vurgulayan Tavukçuoğlu, kentsel dönüşümde ada ya da mahalle bazlı dönüşümü gerçekleştiremediklerini söyledi.

BAĞDAT CADDESİ HEDEF BÖLGE

Bağdat Caddesi Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz da, Cadde'de kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sıkıntıların sona ermesiyle, hareketliliğin tekrar başladığını söyledi. Bağdat Caddesi'nin gerçek değerini yavaş yavaş bulmaya başladığını anlatan Ali Güvenç Kiraz, "Kentsel dönüşüm sürecinin sağlıklı sürdürülememesi nedeniyle bölgede dönüşüm esnasında sıkıntılar oluştu. Maliyet-kar hesabını yapamayan inşaatçılar sıkıntılar yaşadı. Belli bir dönem daireler maliyetine ve hatta daha düşük bedellerle satıldı. Ama kısa bir süre içinde Cadde'de oluşan stoklar eridi. Çünkü burası hedef bölge. Birçok insan burada oturmak istiyor. Bu nedenle o dönemde alıcı için oluşan fırsatı birçok kişi yakaladı. Şu anda Bağdat caddesi ve çevresinde hem satılık hem de kiralık ev bulmak oldukça zor. 2020'den itibaren dönüşümün tekrar hızlanmasını bekliyoruz" dedi.

YAVUZ KARAMAN