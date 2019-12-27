Mahall Bomonti’den yeni yıl kampanyası

Başta enerji ve inşaat sektörü olmak üzere Türkiye'nin en güçlü gruplarından Türkerler Holding'in, Mahall Bomonti İzmir projesinde yeni yıl kampanyası başladı. Mahall Bomonti İzmir'in 'Dört 4'lük projeden Dört 4'lük Fırsat' kampanyasında sıfır faiz, 60 ay vade, yüzde 25 indirim ve yüzde 10 peşinat uygulanıyor. Konut, ofis, otel, sosyal ve kültürel alanları ile İzmir'in en çok dikkat çeken projesi farklı daire ve ofis seçenekleri sunuyor. İzmir Körfezi manzarası sunan Mahall Bomonti İzmir'de daireler 1+0'dan 3+1'e farklılık gösteriyor. Balkonlu veya teraslı, teknolojik donanımlı modern ofisler ise keyifli bir çalışma ortamı için dikkat çekiyor. Sosyal alanlar, mağazalar, restoran ve kafelere de yer verilen proje lokasyonuyla öne çıkıyor. İzmir'in en değerli ana arterleri arasında yer alan Halkapınar'ın bu bölgesi için "geleceğin Alsancak'ı" benzetmesi yapılırken, proje Alsancak, İzban, metro ve tramvayın Halkapınar'daki buluşma noktasına yakın mesafede bulunuyor.