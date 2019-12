Seba Anadolu’da hayat bulacak

Seba İnşaat, İstanbul Avrupa yakasındaki ilk projesine başladı. Firmanın kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği Seba Hayat projesinde fiyatlar 890 bin TL’den başlıyor

Seba İnşaat ve AG Hayat İnşaat A.Ş. ortaklığı ile hayata geçirilecek bir kentsel dönüşüm projesi olan Seba Hayat, İstanbul Ümraniye Esenevler Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. 4 bin metrekare arsa alanına ve 30 bin metrekare inşaat alanına sahip Seba Hayat projesi, üç blokta toplam 176 daire ve 24 adet ticari üniteden oluşuyor.



KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ



Projede, yola cepheli A ve B bloklar 14, bahçe içinde yer alan C blok ise 15 kattan oluşuyor. 3+1 şeklinde tek daire tipinin yer aldığı projede, bu dairenin büyüklüğü 125 metrekare olarak tasarlandı. Proje metro, TEM Bağlantı Yolu ve E-5'e çok kısa mesafede yer alıyor. Seba Hayat'ın LEED sertifikasına aday bir proje olduğuna vurgu yapan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Nedim Keçeli, en son, İstanbul Kağıthane Cendere Vadisi'nde gerçekleştirilen Seba Flats ve Seba Suites projesinin ardından, 70 milyon TL tutarında bir yatırım bedeliyle yeni projeleri Seba Hayat'a başladıklarını söyledi. Seba Hayat'ın, bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu ifade eden Keçeli, "Projenin yer aldığı arsa üzerinde daha önce 6 bloktan oluşan bir site yer alıyordu. Anadolu Yakası'ndaki ilk projemiz olan Seba Hayat, bizler için bu anlamda özel bir proje. Anadolu Yakası'nda özellikle de kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek adına, araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu türden projelere odaklanacağız" diye konuştu.



2021'DE TESLİM



Her katta 4 dairenin yer aldığı projenin her bloğunda, 2 asansör bulunuyor. Projede her daire için 1 kapalı otopark alanı, çocuk oyun alanı, bay-bayan spor ve sauna alanının yanı sıra, güvenlikli bir girişe sahip olan site bahçesinde ise açık oturma alanları ve süs havuzu yer alıyor. 2021 yılında teslim edilmesi planlanan projede yer alan daireler, 890 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.