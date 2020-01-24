Tahincioğlu evde faizi yüzde 0.59’a düşürdü

Tahincioğlu, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında NIDAPARK KÜÇÜKYALI ve NIDAPARK İSTINYE projelerinde vade farkını 0.59’a düşürdü

Tahincioğlu, İstanbul'daki Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerinde 120 ay vadeli ve yüzde 0.59 vade farkı ile sektörde daha önce yapılmamış bir ödeme planı sunmaya başladı. Buna ek olarak 120 ay 0.59 vade farkı seçeneğini seçenler daire satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim hakkı da kazanıyor.



TEKRAR HAREKETLENDİ

2019 yılında ekonomik dalgalanmalar sebebiyle sektöründe tedirgin bir yıl geçirdiğini söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, konut satışlarının azalmasının, faiz indirimleri gibi adımlarla tekrar hareketlenmeye başladığını söyledi. Artık, gayrimenkul sektöründe olumlu rüzgarlar esmeye başladığını vurgulayan Özcan Tahincioğlu, "Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesiyle birlikte biz de yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Sektörde bir ilke daha imza attık ve faiz oranını 0.59'a düşürdük. Projelerimizden ev sahibi olmak isteyenlere en uygun ödeme koşullarını sunuyoruz. Yatırım yapmak için çok uygun bir dönem. Atılan tüm bu adımların sektörümüzü daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum" dedi.



AYYILDIZ'A ÖZEL İNDİRİM

Özcan Tahincioğlu, bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm projelerde her zaman en iyisini yapmak için çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi: "İnşaatlarımız proje planına uygun olarak ilerliyor. Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerimize ek olarak Kağıthane'deki Nidapark Ayyıldız projemizin de inşaatı tüm hızıyla wdevam ediyor. Yatay mimarisi ile dikkat çeken projemiz içinde peşin alımlarda yüzde 20 indirim ve 24 ay sıfır faiz ödeme imkanları bulunuyor."

