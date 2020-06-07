Firmaların konut mesaisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, Cumhuriyet tarihinin en iyi fırsatı olarak değerlendirilen süper avantajlı kredi paketi kapsamında konut ve otomobil kredisi kullanmak isteyen yüzbinlerce vatandaş firmaların telefonlarını adeta kilitlerken, bankalar gösterilen ilgi nedeniyle taleplere yetişmekte zorlanıyor. Ekonomi yönetiminin korona virüs salgını sonrasında emlak piyasasını canlandırmak için birinci ve ikinci el konutlara yönelik uygun faizli kredi kampanyası başlatmasının ardından konut faizlerinin çok uygun hale geldiğini, ancak bazı kesimlerin fiyatları yukarı çekmesinin tepkilere neden olduğunu belirten Koç İnşaat Satış Yöneticisi Işıl Ertin, "Herkesin alması için bizim fiyatlarımız korona öncesi ve döneminde neyse şu anda da aynı. Fiyatlar bir lira bile oynamadı. Bu nedenle projelerimize büyük ilgi patlaması var" dedi. İZKA İnşaat Satış Yöneticisi Cahide Köksal ise olağanüstü talep aldıklarını dile getirerek, "'Yönetim Kurulu Başkanımız Azat Yeşil'in bu konuda hassasiyeti var. Asla artış söz konusu değil. Örneğin Park Yaşam Santorini'de son iki daire kaldı. Son bir hafta içinde bu projedeki stoklar anında eridi" açıklamasında bulundu.



İKİNCİ ELDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Düşük faizli konut kredileri piyasalarda coşkuya neden olurken, sektör firmaları pazar günü akşam saatlerine kadar tanıtım, pazarlama ve satış için mesai yapıp, taleplere yanıt veriyor. Yüzde 0,64 faizli krediler özellikle İzmir'i hareketlendirdi. Emlakçılar krediden önce 400 bin TL olan evlerin 450-460 bin TL'ye çıktığını söylerken, bazı emlakçılar ise sağduyulu ev sahiplerinin fiyatları artırmadığını ve aynı faiz öncesi rakamlarda kalmayı tercih ettiğini dile getirdi. Metin Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, fiyat artışlarının özellikle 2. el konutlarda yaşandığını söyledi. Uysal'a göre ikinci el ev satanlar fiyatlara yüzde 10 ile 15 zam yaptı.







GÖRÜLMEMİŞ BİR YOĞUNLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

İzmir'de İZKA İnşaat Satış Yöneticisi Cahide Köksal, faizlerdeki düşüşle sektörde görülmedik bir satış ve talep patlaması yaşandığını, bu ilgiden dolayı pazar günü akşam saatlerinde bile müşterilerine randevu vererek bilgilendirme yaptıklarını anlattı. Köksal "Santorini projemizde son iki daire kaldı. Talep olağanüstü ama biz konut fiyatlarımızı asla yükseltmedik. Tarihin en iyi faiz oranlarından yararlanıp ev almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor" dedi.



İZMİR'E ÖZEL İLGİ VAR

Megapol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, firma olarak aynı fiyatlarla konut satışına devam ettiklerini belirterek, "Bizim faiz oranlarına bir fiyat politikamız hiç bir dönemde olmadı. Biz ev alacak vatandaşa daha çok nasıl destek oluruz diye bakıyoruz. Oranlarla işimiz yok. Biz lansman fiyatlarımız neyse halen aynı fiyatlarla satışlara devam ediyoruz" dedi.







TELEFONLARIMIZ KİLİTLENDİ

MİA projeleriyle ilgili bilgi almak isteyenlerin telefonları kilitlediğini belirten Koç İnşaat Satış Yöneticisi Işıl Ertin, şunları söyledi: " Bu ilgiden memnunuz. Konut stoklarımız tükeniyor. Mia projelerine özel talep var. Ama biz Koç İnşaat olarak prensibimiz gereği asla fiyat artışı yapmadık."

FATİH ŞENDİL