Gayrimenkul yatırım için en güvenli liman

Yatırımcıların her zaman için güvenli liman arayışında olduğunu söyleyen Kalı, konut sektörünün orta ve uzun vadede karlılığını sürdürdüğünü dile getirdi. Ekonomik verilere bakılınca konut satışlarının arttığını ifade eden Kenan Kalı, "TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye genelinde konut satışları yaz aylarında artış gösterdi. İzmir ise bu satışlarda 3'üncü kent olarak yerini aldı. İnsanlar hala konut alışverişlerini ve araştırmalarını sürdürüyor. Bunu da satış ofislerine gelen ziyaretçi sayısından anlıyoruz" ifadelerini kullandı.



ÜLKEMİZE İLGİ OLDUKÇU ARTTI

Faizlerde yaşanan bir takım dalgalanmalara rağmen gayrimenkulün güvenilir bir yatırım aracı olarak varlığını hissettirdiğini söyleyen Kenan Kalı, "Satışların yıl sonuna dek bu seyirde gerçekleşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan özellikle yabancı uyruklu insanların ülkemize olan ilgisi de devam ediyor. Türkiye'den ev alanlar başka yatırımcıları da beraberinde getirecektir" dedi.





YATIRIMCILAR HAREKETE GEÇTİ

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "İnsanlar bir yol keşfettiler mi hep o yoldan gitmek isterler. Bu satış kanalının da sürekli olacağını öngörüyorum" diye konuştu. Korona virüs salgını sürecinde herkesin kendi yaşam biçimine uygun evleri inceleyip araştırma fırsatı bulduğunu dile getiren Kenan Kalı, konut ihtiyacının devam ettiğini ve insanların bir süredir ertelediği yatırımlar için harekete geçtiğini kaydetti.

YENİ KONUT PROJELERİ YOLDA

OP. Dr. Kenan Kalı, yapı grubundaki markaları MyWay ve MyVia ile herkesin yaşamını kolaylaştıracak ve mutlu hissetirecek konutlar üretmeyi amaçladıklarını dile getirdi. "Günümüzde ev denince artık herkesin farklı bir beklentisi var" diye konuşan Kenan Kalı: "Yalnız yaşayan bir insan veya çocuklu ailelerin beklentisi ve sosyal yaşama ilişkin talepleri farklı oluyor. Emekli bir karı kocanın ise farklı istekleri oluyor. Burada evin oda sayısından tutun da sosyal donatılara ve projenin avm, okul, hastane, çevre yolu gibi noktalara mesafesi gibi farklı özellikleri de tercih sebebi oluyor. Herkesin beklentilerine uyacak farklı konseptler geliştirdik. Benzer ihtiyaçları ve talepleri olanları aynı projelerde toplamaya çalıştık. Böylelikle yaşam standartlarını da yükseltmiş olduk. Yapımını sürdürdüğümüz Çiğli MyWay Wins Blue, Alsancak MyWay Deluxe ve önümüzdeki günlerde başlayacağımız MyWay Country Gaziemir ile kente yeni yaşam alanları kazandıracağız" diye konuştu.