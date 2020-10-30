Profesyonel site yönetimi kalıcı çözümler sunuyor

Profesyonel site yönetiminin projelere değer kattığını belirten FCTU Profesyonel Bina Tesis Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Akıncı, profesyonel yöneticilerin geçmiş tecrübeleriyle birlikte mevcut ve olası sorunlara karşı pratik çözümler üretebildiğini söyledi. Site yönetiminde sürdürülebilirlik ve devamlılığın önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, sitede bina içinden ve maliklerden seçilen yönetimin bir veya iki sene görev yaptığını; yerlerini bir başka malike bırakarak edindikleri kısmi tecrübeleri de bir sonrakine aktaramadığını dile getirdi.



PROJE BÜTÇESİ ÖNEMLİ

Profesyonel site yönetiminin en önemli konusunun proje bütçesinin hazırlanması olduğunu kaydeden Hakan Akıncı, "Projenin genel bütçesi toplanacak aidatların da temelini oluşturur. Çünkü bizler proje bütçesini; tecrübelerimize, bina ve sitenin bir önceki harcamalarına uygun olarak tahmini hazırlıyoruz. Sene sonunda yapılan genel kurulda ibra edilirse kesinleşmiş oluyor. Proje bütçelerinin doğru şekilde harcanması ikinci önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü doğru planlama ve çözüm ortağı şirketlerinin seçimi hem bütçeyi rahatlatıyor hem de kaliteyi getiriyor" dedi.



CİHAZ ÖMRÜ UZUYOR

Öncelikli hedeflerinin kalıcı ve bütçeye uygun işler yapmak olduğunu ifade eden Hakan Akıncı, binalarda bulunan birçok sistem artık mekanik ve otomasyon olarak tercih edildiğini belirtti. Akıncı, şöyle devam etti: "Site ve binalarda periyodik bakımlar mekanik tesisatlar için hayati önem taşıyor. Bunların bakım zamanlarının takibi ve doğru yapılması cihazların kullanım ömürlerini artırıyor. Personellerin çalışma programları ve görev tanımlarının doğru hazırlanması da iş verimliliğini yükseltiyor" dedi. Akıncı, "FCTU olarak profesyonel çözüm ortaklarımızla birlikte hata ve yıpranmaya neden olabilecek tüm arızalara karşı bakım tedbirlerini alıyoruz. İzmir'in yanı sıra Manisa, Aydın, Kuşadası ve Bodrumda da profesyonel site yönetimi konusunda çalışmalara başlayacağız. İsteyenler internet sitemizden ayrıntılı bilgi alabilir" diye konuştu.

DİĞER