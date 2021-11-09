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Haberler Emlak Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

09.11.2021, 08:54

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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