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Haberler Emlak Devre mülk satışlarını düzenleyen değişiklikler yürürlüğe girdi

Devre mülk satışlarını düzenleyen değişiklikler yürürlüğe girdi

Tüketicinin Korunmasına Yönelik Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle devre mülklerde ön ödemeli satış yapılamayacak.

01.04.2022, 08:21

Devre mülk satışlarını düzenleyen değişiklikler yürürlüğe girdi

Devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan Tüketicinin korunmasına yönelik kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenleme ile ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu hale getirildi.

ASGARİ KULLANIM SÜRESİ DEĞİŞTİ

Devre mülklerin satışından sonra teslim süresi de 48 gün olarak belirlendi. Değişiklik ile devre mülklerin satışında ön ödemeli usul de yasaklandı.

Aynı zamanda Kat Mülkiyeti Kanunu'nda da değişiklikler yapıldı. Devre mülklerin asgari kullanım süresi 15 günden 7 güne düşürüldü.

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