Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nereden, nasıl ödenir?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Zamanında ödenmeyen emlak vergisi için de belli oranlarda gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor.

Emlak vergisi ödenirken belediyelerden tahsis edilen beyannamenin doldurulması gerekiyor. Belediyeler tarafından tahsis edilen ödemeler için ilk taksitlendirme Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitlendirme ise Kasım ayında yapılıyor. Bu doğrultuda emlak vergisi için ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs'a kadar yapılacak.