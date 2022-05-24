Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nereden, nasıl ödenir?

Emlak vergisi nereden ödenir? Emlak vergisi ödemelerinde son tarih ne? Emlak vergisi ödemeleri nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. İşte emlak vergisine dair tüm detaylar...
Emlak vergisi ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Her yıl iki eşit taksitle ödenen emlak vergisi taksidi için mülk sahipleri 'Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nereden ödenir? Ödenmezse cezası var mı?' sorularını merak ediyor. İşte tüm merak edilenler...
Emlak vergisi nereden ödenir? Emlak vergisi ödemelerinde son tarih ne? Emlak vergisi ödemeleri nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. İşte emlak vergisine dair tüm detaylar...
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Zamanında ödenmeyen emlak vergisi için de belli oranlarda gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor.
Emlak vergisi ödenirken belediyelerden tahsis edilen beyannamenin doldurulması gerekiyor. Belediyeler tarafından tahsis edilen ödemeler için ilk taksitlendirme Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitlendirme ise Kasım ayında yapılıyor. Bu doğrultuda emlak vergisi için ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs'a kadar yapılacak.
EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı Mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF SAYILIR?
Emlak vergisinden bir mülkü olan ve bunun dışında başka herhangi bir geliri olmayan:
Emekliler
Dullar,
Şehit aileleri
Yetimler
Gaziler
İşsizler muaf tutulmaktadır.
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf durumundadır. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabilme hakkına sahiptir.
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EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanmaktadır.
2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42'nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 36,20/2= yüzde 18,10) oranında artırılması suretiyle 6 bin 173 Türk lirası olarak hesaplamıştır.
Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacaktır.
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