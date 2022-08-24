En büyük sosyal konut projesinde 240 ay vade

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi. Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler" dedi.

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

'DENETİMLERDE 340 MİLYON CEZA KESTİK'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yılın başından bu yana 41 bin 414 çevre denetimi yaptıklarını, 2 bin 391 tesise yaklaşık 340 milyon TL ceza kestiklerini ve 257 tesisin faaliyetini durdurduklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 2021 yılında Türkiye genelinde toplam 57 bin 22 çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığı vurgulanırken, mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 bin 936 tesise yaklaşık 350 milyon TL idari para cezası uygulandığı ve 406 tesis hakkında da faaliyeti durdurma kararı alındığı belirtildi.

'TEK ÇEVRECİ KENDİLERİ Mİ?'

Bakan Kurum, Aliağa'da sökümü planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddialarıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kurum, geminin tahmin edilenden yüksek asbest içermesi durumunda sökümün gerçekleşmeyeceğinin altını çizerek uluslararası sözleşmelere tabi olduklarını aktardı. Kurum muhalefeti "900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Bize bildirilenin dışında bir şey varsa bir saniye tutmayacağız" diyerek eleştirdi.