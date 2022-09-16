TOKİ evleri taksiti bitmeden kiraya verilir mi, daha az taksitle ödeme imkanı var mı? TOKİ evlerinde oturmak zorunlu mu, satılabilir mi?

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİYOR MU, TOKİ EVLERİ SATILABİLİR Mİ?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN TÜRK'te TOKİ evlerinin satılıp satılamayacağı ve kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Borcu bitmeden satamazsın. Borcunu kapatma imkanı vermediğimiz sürece borcunu kapatıp da satamaz aslında. Yani dolayısıyla biz belki 3-4 yıl boyunca borcunu kapatmasına müsaade etmeden biz o satış yapma imkanını elinden alacağız.Burada esas olan şey "Evin yok, evinde otur." Hatta burada önceden kiralama hakkı vermiyorduk ama burada dedik ki; alan kişi kiraya versin belki başka şehre taşınır, başka bir semte taşınır. Evi yoktu, kendisi de bir başka yere gittiği zaman kiraya gidecek."