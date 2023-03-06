Fay hatlarını keşfetmeden dönüşüm yapılmayacak

Depremin ardından yeni yerleşim alanlarının seçiminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) kilit rol oynayacak. TOKİ'nin konut yapmayı planladığı proje alanları önce MTA uzmanlarınca kontrol edilerek sahada diri fay hattı bulunup bulunmadığına bakılacak. 'Geleceğin betonu' olarak tanımlanan ve Japonya ile ABD'deki konutların yapımında kullanılan perlit madeni yeni deprem konutlarının inşasında ağırlıklı olarak yer alacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin ardından yeni yerleşim alanları için çalışmalarını sürdürürken MTA ile TOKİ yeni bir uygulamaya başlıyor.



FAY HATLARI KONTROLÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısında yapılacak konutların zemin artı 3-4 katlı olacağını ve yatay mimarinin esas alınacağını, yeni yerleşim yerleri belirlemede bilim insanlarının çalışmalarına bakılacağını ifade etmişti. Bu kapsamda MTA'ya bağlı deprem ve diri fay hattı uzmanları yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. TOKİ ile ortak çalışma yürütecek MTA uzmanları diri fay hatları ile proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o alana asla inşaat izni verilmeyecek.



DEPREME DAYANIKLILIK

Yapılacak yeni konutlarda depreme dayanıklılık birinci gündem maddesini oluştururken, ikinci olarak ise konutların çevreci unsurlarla inşa edilmesine dikkat edilecek. Bu kapsamda Japonya ve ABD gibi ülkelerde hem dayanıklılık hem de çevreci özelliğiyle inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılan geleceğin betonu ya da yeşil beton olarak adlandırılan perlit madeni kullanılacak. Dünyadaki bilinen perlit rezervinin yüzde 74'ü Türkiye'de bulunurken, perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10'ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalürji gibi sektörlerde kullanılıyor.



YANGINA KARŞI KORUMA

İnşaatlarda kullanılan tuğlaların ve harçların üretiminde katkı maddesi olarak yer alan perlit, kil veya kalsiyum çimentosu ile bağlanmasıyla ise yüksek oranda yalıtım sağlayarak, yakıt tasarrufuna katkı sunuyor. Hafif olmasından dolayı binanın ölü yükünü azaltarak depreme karşı koruyan perlit, anorganik bir madde olduğu için, yüksek ısıda özelliğini kaybetmeyerek yangınların yayılmasını da önlüyor.



BARIŞ ŞİMŞEK

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