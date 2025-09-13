Ev araba alımında yeni dönem: 71 ayda faizsiz öde! Faizsiz finansman sistemi nasıl olacak?

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile 81 ilde kira öder gibi ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek. Faizsiz finansman sistemiyle, aileler kendi keselerine göre ödeme planı oluşturabilecek.

5 MİLYON TL NASIL ÖDENECEK?

Örneklerle açıklamak gerekirse, çekiliş bazlı ev satın almak için sisteme başvurulduğu zaman, 5 milyon lira sözleşme tutarlı, 120 kişinin dahil olduğu çekilişte kampanyasız teklifte teslimat aralığı 5 ila 47 ay arasında değişiyor. Organizasyon ücreti olarak yüzde 10.2'si yani 510 bin lira ödemeye yansıyor. Bu ödeme planına göre ilk ödeme tutarı 551 bin 666 lira oluyor.

Toplam maliyet ise 5 milyon 510 bin liraya çıkıyor. İlk taksit 41 bin 666 lira olarak başlıyor. 12 ayda bir taksitlerde yüzde 20 artış yapılırken, ödemeler 71 ayda tamamlanacak.

5 İLA 39 AYDA TESLİMAT

Kampanyalı ödeme planında ise teslimat aralığı 5 ila 39 ay arasında değişiyor. Bu modelde organizasyon ücreti olarak yüzde 8.5 yani 425 bin olurken, ilk taksit yine 41 bin 666 lirayla ilk ödeme tutarı da 466 bin 666 liraya çıkıyor. Kampanyalı modelde 70. ayda taksit ödemesi 109 bin 679 olurken, 71. ayda son taksit 16 bin 950 lirayla ödemeler tamamlanıyor. Tahsilat dönemi belirtilen ayın 20'si ile 30'u arasında gerçekleşiyor. Sisteme araç sahibi olmak için giren vatandaşlar adına örnek vermek gerekirse, 1 milyon lira sözleşme tutarlı müşteri bazlı, sabit taksitli seçeneği ele alalım. Yine kampanyalı ve kampanyasız olarak iki farklı seçenek sunuluyor.

Teslimat aralığı kampanyasız 7 ay iken kampanyalı 6 ay olarak belirleniyor. Organizasyon ücreti de 1 milyonluk tutar için yüzde 8.4'ü yani 84 bin olurken kampanyalı da bu tutar yüzde 7'si yani 70 bin oluyor. İlk taksit her iki seçenek için de 66 bin 667 lira, ilk ödeme tutarları ise 150 bin 667 lira kampanyasız, 136 bin 667 lira kampanyalı olarak uygulanacak. Toplam maliyet ise kampanyamızda 1 milyon 84 bin lira ve 1 milyon 70 bin lira olarak uygulanacak.

TAKSİT NASIL BELİRLENECEK?

*Satın alınacak ev, araç veya işyeri için gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarını belirlenir.

*Çekilişli veya Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modellerinden biri tercih edilir.

*Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finansman tarafından karşılanacak.

*Katılım ücreti var mı? Benzer hedeflere sahip katılımcıların yer aldığı, tasarruflarını birleştirdikleri sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödenerek dahil olunur.

10 SORUDA SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

1- Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nedir?

Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.

2- Sistem nasıl işler?

Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.

3- Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.

4- Banka kredisinden farkı nedir?

Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

5- Türkiye'nin 81 ilinde faydalanma imkanı var mı, başvurular nasıl yapılır?

Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.

6- Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?

Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.

7- Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?

Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

8- Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?

Evet. Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.

9- En fazla kaç takside kadar imkan sunulur?

Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.

10- Yaş ve gelir sınırı var mı?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yok.