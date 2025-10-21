Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi başlıyor! Projeden kimler yararlanacak? Ödeme koşulları nasıl? İşte detaylar...

Yüzyılın Konut Projesi için geri sayım başladı. 81 ili kapsayacak olan dev inşa seferberliği Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.
Ayrıca TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek. Projeye ait tüm detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklanacak.
GENÇLERE KONTENJAN
Yüzyılın konut projesinde, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjan ayrılacak.
Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.
İLK SOSYAL KİRALIK EV
Proje kapsamında ayrıca İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçirilecek.
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak. Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak.
Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.
KURAYLA BELİRLENECEK
TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.
Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.
Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.
PROJEDEN KİMLER YARARLANACAK?
Asrın projesinde bazı detaylar ise şu şekilde: Projeye başvuru şartları neler? Dar gelirlinin faydalanması için projeye başvuru için bazı şartlar açıklanacak.
Geçmiş dönemde olduğu gibi; TC vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranacak.
Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenler önce başvuru yapılacak, sonra kura ile hak sahipleri belli olacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.
ÖDEME KOŞULLARI NASIL?
Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.
KİMLERE AVANTAJ SAĞLANACAK?
Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.