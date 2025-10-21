Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi başlıyor! Projeden kimler yararlanacak? Ödeme koşulları nasıl? İşte detaylar...

Yüzyılın Konut Projesi için geri sayım başladı. 81 ili kapsayacak olan dev inşa seferberliği Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

Ayrıca TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek. Projeye ait tüm detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklanacak.