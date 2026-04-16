Konut fiyatları patladı: Yapay zekâ piyasayı uçurdu

San Francisco'da konut fiyatları 2,15 milyon dolarla tarihi zirveye çıktı. Artışın arkasında yapay zekâ sektörünün yarattığı yeni zenginlik dalgası var.Son verilere göre şehirde ortalama konut satış fiyatı mart ayında 2,15 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik yükselişe işaret ederken, piyasada dikkat çeken en önemli unsur yapay zekâ (AI) sektörünün yarattığı yeni ekonomik dinamizm oldu. Uzmanlara göre San Francisco'daki fiyat artışının temel nedeni, yapay zekâ girişimlerinin oluşturduğu yeni iş alanları ve yüksek gelirli çalışan kitlesi. OpenAI, Anthropic ve benzeri şirketlerin büyümesiyle birlikte bölgede ciddi bir servet birikimi oluştu. Bu durum özellikle lüks konut segmentinde talebi hızla artırdı. Nitekim 5 milyon dolar üzerindeki satışlarda büyük sıçrama yaşanırken, 3 milyon dolar üzeri lüks daire satışları da rekor seviyelere ulaştı. Piyasadaki bir diğer dikkat çekici gelişme ise konut arzındaki daralma oldu. Satışa çıkan konut sayısının azalması, talebin yüksek kalmasıyla birlikte fiyatları daha da yukarı taşıdı. Uzmanlar, alıcıların sınırlı sayıdaki ilan için yoğun rekabet içine girdiğini ve bu durumun fiyat baskısını artırdığını belirtiyor.