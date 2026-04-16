TOKİ 45 ilde yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),45 ilde toplam 353 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Sanayi, ticaret ve konut amaçlı kullanılabilecek arsalar büyükşehirler de dahil olmak üzere rağbet gören illerde yer alırken, açık artırmaya katılım için ödenecek katılım bedelleri arsaların muhammen bedeline göre 10 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor. TOKİ'nin duyurusuna göre ilgili arsalar, 16-17 Nisan 2026 tarihinde yapılacak ihalelerle yeni sahiplerini bulacak. Satışa çıkarılacak arsalar Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak illerinde yer alacak. Ankara İlbank Sosyal Tesisi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmalara internet üzerinden de teklif verilebilecek. Arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.