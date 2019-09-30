Lexus LC Türkiye’de

LEXUS, süper coupe LC modelini satışa sunuyor. Bu özel araca Türkiye’de iki şanslı kullanıcı sahip olacak. Lexus LC 500h, 3.5 litre V6 benzinli motoru elektrikli motorla kombine ederek 359 bg güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlıyor

Premium otomobil üreticisi Lexus, markanın ulaştığı teknolojinin ve tasarımın zirvesi olan LC 500 süper coupe modelini Türkiye'de satışa sunuyor. Hibrit motora sahip bu özel Lexus LC 500 modeline Türkiye'de bu yıl yalnızca 2 kişi sahip olabilecek. Ekim ayından itibaren Lexus showroomlarında öncelikli olarak yerini alacak Lexus LC 500h, 359 HP güç üreten markanın en yeni 3.5 litrelik V6 hibrit motoruna sahip. Spor otomobilde lüksün tanımını yeniden belirleyen süper coupe LC 500h modeli 1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



'YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ'

Lexus markasının vizyonunu ortaya koyan LC 500 modeli ve Lexus'un Türkiye stratejisi hakkında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, LC modelinin önemine değinerek, "Lexus markasının yeni tasarım felsefesini yansıtan LC'yi Türkiye'de satışa sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birçok markanın sektörün mevcut durumu sebebiyle araç getirmekte çekindiği bir ortamda, biz hem yeni modellerimizi sunmaya hem de yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.



SÜPER COUPE GELDİ

Ali Haydar Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü: Son dönemde LS ve ES Sedan modellerimizi sunduk. Şimdi ise markanın yeni tasarım anlayışını sergileyen Süper Coupe modelimiz LC'yi Türkiye'ye getirdik. LC herkesin beklediği, sürekli olarak 'Ne zaman geleceğini' sorduğu bir modeldi. Lexus'un konseptini birebir üretime aktardığı ilk model olarak dikkat çeken LC'ye, bu yıl Türkiye'de sadece iki şanslı kullanıcı sahip olabilecek.





10 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

LC'NİN 477 HP güç üreten 5.0 litrelik atmosferik motora sahip benzinli versiyonu da, sipariş üzerine Türkiye'ye getirilecek. V8 motora sahip benzinli LC 500, dünyada lüks bir otomobilde ilk kez sunulan 10 ileri otomatik şanzımanıyla teknoloji konusunda da öncülük yapıyor. Konvansiyonel otomatik şanzımanlara göre daha hızlı çalışan 10 ileri Direct Shift şanzıman, 0.12 saniye ile insanın gözünü kırpma süresinin yarısı gibi bir sürede vites değişimi sağlıyor. Sistem aynı zamanda günlük sürüş rutinlerini öğrenerek en uygun vitesi seçiyor. Atmosferik V8 motora sahip LC, etkileyici sesiyle birlikte spor otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. LC 500, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 4.7 saniyede gerçekleştiriyor.

ERCAN KARACA