Yaris çıtayı yükseltti

Altyapısı, tasarımı ve teknolojisi tamamen değişen ve yepyeni bir otomobil olarak karşımıza çıkan Toyota Yaris, 2020 yılında yollarda olacak

Şehirlerin ideal otomobili Yaris, tamamen yenilenen 4'üncü nesli ile yollara çıkıyor. Toyota'nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris, sıra dışı tasarımı, yüksek verimliliğe sahip 4. jenerasyon hibrit sistemi ile birlikte segmentinin öncüsü üst düzey Toyota Safety Sense güvenlik sistemiyle kazaları sıfıra indirecek ileri düzeyde güvenlik özelliklerini barındırıyor. Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa'da 4 milyonun üzerinde satış elde etti. Türkiye'de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaştı.

"ŞEHİRLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Toyota Yaris'in yenilikçi tasarım anlayışı ve donanımlarıyla beklentilerin üzerine çıkan bir otomobil olduğuna dikkat çekti. Yeni Yaris ve Yaris Hybrid'in 2020 model yılında Türkiye yollarında da olacağını sözlerine ekleyen Bozkurt "Toyota'nın inovatif teknolojisinin tüm özelliklerini bünyesinde toplayan Yeni Yaris, alışılan Toyota kalitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. B segmentinin ilk hibrit otomobili olan Yaris Hybrid de, performans ve emisyon değerleriyle daha da mükemmel bir çizgiyi yakalıyor. Yeni Yaris Hybrid'deki hibrit sistem ile şehiriçi sürüşlerde yüzde 80'e kadar 0 emisyon ile yol alınabiliyor" dedi.



"TÜRK HALKI ÇOK SEVECEK"

YENİ Yaris'in özellikle kentler için önemli bir boşluğu dolduracak benzersiz bir otomobil olacağını da kaydeden Bozkurt şunları söyledi; "Avrupa'da ve Türkiye'de rekabetin üst düzeyde olduğu B segmentine Yeni Yaris ile farklı bir boyut getireceğiz. Avrupa ve Türkiye'deki mevcut 4 milyon Yaris kullanıcısını yeniden heyecanlandıracak bir model ile pazarda yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

DAHA DİNAMİK VE KEYİFLİ

BOZKURT, "Sıra dışı çekici tasarımıyla Yeni Yaris, 30'lu yaşlarında özgür ruhlu müşterileri hedefliyor. Daha dinamik ve daha keyifli sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle şehir yollarında çevik ve hassas performansı ile güven verici bir sürüş sağlarken, uzun yolda da ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Yeni Yaris ve Yaris Hybrid Türk halkının çok seveceği bir otomobil olacaktır" diye konuştu. Yeni Yaris, hibrit versiyonun yanı sıra ülkelerdeki pazar taleplerine göre üç silindirli 1.5 litre ve 1.0 litre benzinli versiyonlarıyla da satışa sunulacak.

ERCAN KARACA