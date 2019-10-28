Makyajlı Superb Türkiye'de

Skoda’nın Amiral Gemisi Superb, tasarım ve teknolojik olarak yenilendi. Kapsamlı bir şekilde makyajlanan Superb,üç motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuldu.

Tasarım ve teknolojik olarak daha da geliştirilerek yenilenen Superb, sınıfında referans noktası iddiasını daha ileriye taşıdı. Skoda'nın amiral gemisi Superb modeli, daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli motor seçenekleri sunuyor. Lansman toplantısında konuşan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Superb'in marka için öneminin altını çizerek, "Markamızın amiral gemisi olarak konumlandırdığımız Superb, yenilenen tasarımı ve sahip olduğu üstün teknolojik donanımları ile bu unvanı hak ettiğini gösteriyor. 2003 yılından bu yana Türkiye'de satışa sunulan Superb modelimiz, kısa zamanda ailelerin yanı sıra kamu ve filo pazarında da kendini kabul ettirdi" dedi.



"SINIFINDA DAHA İDDİALI"

Yeni Superb ile D segmentinde daha iddialı olduklarını ifade eden Başar, "Superb için 2019 yılı hedefimiz 4 bin 100 adetti. İlk 9 ayda 2 bin 100 adet satış gerçekleştirdik. 170 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Superb'in getireceği motivasyon ile yıl sonuna kadar 2 bin adetlik daha satışa imza atıp, hedefimize ulaşacağımıza düşünüyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 13 BİN 500 ADET"

Başar sözlerini şöyle sürdüdü "Skoda olarak 2019 yılı hedefimiz ise, 13 bin 500 adetlik satış ile yüzde 4'e yakın pazar payına ulaşmak. İlk 9 ayda toplamda 8107 adetlik satış elde ettik. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Yeni Superb modelimizin getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte 2019 Türkiye binek otomobil pazarının 350-400 bin seviyesinde yılı kapatmasını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

İKİ DİZEL BİR BENZİNLİ

SKODA, yenilenen Superb ile birlikte Türkiye'de üç motor seçeneği sunuyor. Benzinli motor seçeneği olarak 150 HP güç üreten 1.5 TSI tercih edilebiliyor. Bu motor manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla eşleştirilebiliyor. Superb'in dizel motor seçenekleri arasında ise 120 HP'lik 1.6 TDI ve 190 HP'lik 2.0 TDI üniteler yer alıyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla sunulurken, 2.0 litre TDI motorda 4x4 sürüş özelliği bulunuyor.

ERCAN KARACA