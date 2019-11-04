Peugeot son viraja 508 ile girdi

Yeni Peugeot 508 daha piyasaya çıkmadan Türkiye’de ön siparişle tükendi. Yıl sonuna kadar 350 adet olarak satılması beklenen 508’de hedef iki katına çıktı

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme kararı alan PSA'nın bünyesindeki Peugeot, d-segment modeli 508'i Türkiye'de satışa sundu. Bir süredir Avrupa pazarında satışta olan model, Türkiye pazarına ikisi benzinli biri dizel olmak üzere toplam üç motor seçeneği ile giriş yaptı. Yeni 508 için düzenlenen basın toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Yeni Peugeot 508'in liste fiyatlarının 240 bin lira olduğunu ve lansmana özel kampanya ile fiyatlarının 210 bin lira olduğunu söyledi. PSA grubunun temsil eden Opel, Citroen, DS ve Peugeot'dan oluşan 4 markanın olduğunu belirten Anaç, "Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisiyiz. Bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarına göre, Avrupa'daki pazar payımız yüzde 17,4." dedi. Anaç, "Avrupa'da PSA ticari bakımından lideriz. Yüzde 24,7 pazar payına sahip. 6 yıldır kesintisiz bir şekilde grubumuz büyüyor. Özellikle motor teknolojisi konusunda çok iddialıyız." yorumunu yaptı.

"BİRİNCİ MARKA OLACAĞIZ"

Anaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye pazarında grup olarak üçüncü büyük otomobil distribütörüyüz. Yüzde 11 pazar payına sahibiz. Geçen yıla oranla yaklaşık 1,8 puan pazar payımızı artırdık. Şu anda 106 bayimiz var. Bu sayı 145'ti. Burada ciddi bir konsalidasyon gerçekleştirdik ve bu konsolidasyonda devam ediyor. 2019 yılı içinde Türkiye'de 6 yeni model lansmanı yaptık. Yıl sonu itibarıyla büyük ihtimalle SUV alanında birinci marka olacağız. Hafif ticari araç pazarında pazar payımız yüzde 7 pazar payımızı yüzde 3,7 arttırmış bulunmaktayız. Hafif ticari araç pazarında 3. sıradayız."



SEKİZ İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

PRİME, Allure, GT Line ve GT olmak üzere dört donanım paketi bulunan otomobilde, EAT8 isimli 8 ileri otomatik şanzıman tüm paketlerde standart olarak sunuluyor.Benzinli motorların 180 ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunurken, dizelde ise 1.5 litrelik 130 beygir ve 300 Nm tork değeri sunan ünite görev yapıyor.



'PAZAR 475 BİN ADEDİ BULUR'

YENİ 508 ile d-segmentte liderlik hedeflemediklerini vurgulayan Anaç, yılın geri kalanında 800- 1000 adet arası 508 satacaklarını belirtti. Faiz indiriminin pazarda olumlu etki yarattığından bahseden Anaç, "2019'da pazarın 475 bin bandında kapanacağını öngörüyoruz. Tedarik sorunu olmazsa bu seviye daha da yukarı çıkabilir" dedi.

ERCAN KARACA