Yeni C-HR’a daha güçlü hibrit motor

Türkiye'de üretilen ve üretildiği ilk günden itibaren kendine büyük bir hayran kitlesi edinen Toyota C-HR yenilendi. Yenilenen C-HR; Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunuldu.

TÜRKİYE'DE üretilen ve üretildiği ilk günden itibaren kendine büyük bir hayran kitlesi edinen Toyota C-HR yenilendi. Yenilenen C-HR; Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunuldu. İlk yılında Avrupa'da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10'luk bir pazar payı yakaladı.

DAHA DOĞAL BİR SÜRÜŞ

C-HR, 122 HP güç üreten 1.8 lt hibrit ve 1.2 litre turbo benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. 1,8 lt hibrit motor daha hafif ve daha güçlü bir lityum iyon bataryaya sahip. Bu sayede elektrikli performansı daha verimli hale getirildi. Toyota C-HR'nin hibrit versiyonu 186 bin 950 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL'den başlayan tanıtıma özel fiyatlarla satışa sunuldu.



"KOTAMIZI YUKARI ÇEKECEĞİZ"

TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobil olan C-HR'ın, toplam hibrit satışları içinde Corolla'dan sonra ikinci model konumunda olduğunu belirterek "C-HR'ın Türkiye'de üretiliyor ve dünyaya ihraç ediliyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Toyota C-HR ile modelimize olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Son yıllarda ülkemizde hibrit otomobil tercihi de giderek yükselmekte. Hibrit otomobil kotamızı yukarıya çekerek, isteğimiz araç adetlerini temin edebilirsek bu oran daha da yükselecektir" dedi.

ERCAN KARACA