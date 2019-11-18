Yeni Octavia’nın hedefi gençler

Çek üretici Skoda, tüm dünyada en çok satan modeli Octavia’yı yeniledi. Dördüncü nesli ile yollara çıkmak için gün sayan otomobilin, Türkiye’ye geliş tarihi 2020’nin son çeyreği

Skoda markasının lokomotifi konumunda olan Octavia'nın yeni nesli, Prag'da gerçekleştirilen dünya prömiyerinde tanıtıldı. Üretiminin 60. yılını kutlayan Octavia, Çek markanın gelmiş geçmiş en çok satan modeli olarak olarak öne çıkıyor. Dördüncü nesil Octavia, 2020'nin son çeyreğinden itibaren Türkiye pazarındaki yerini alacak.

"POPÜLERLİĞİNİ KANITLADI"

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Octavia'nın gerek bireysel gerekse kurumsal/filo müşterileri tarafından en çok tercih edilen modelleri olduğunu belirterek "Octavia kendi müşteri portföyünü oluşturdu. Şimdi yenilenen haliyle bu portföyünü daha da genişleteceğini düşünüyoruz. Türkiye'de özellikle üçüncü jenerasyonu ile büyük başarı elde ettik ve satışı sunulduğu günden bu yana 57.000 adetlik teslimat ile Türkiye'deki popülerliğini kanıtladı" dedi.

İSTİKRARLI FİYAT POLİTİKASI

Başar sözlerine şöyle devam etti; "Octavia'nın bu başarısının arkasında birçok faktör bulunuyor. Ferah, modern iç mekan, kullanışlı bagaj hacmi gibi Skoda'nın vazgeçilmez değerlerini yüksek teknoloji, düşük yakıt tüketimi ile birleştiriyor. Bunlara ilave olarak istikrarlı fiyatlama politikamız ile yüksek 2. el değeri sunması sonucu her zaman kazandıran model olarak tüketicilerin güvenine sahip oldu" dedi.

"HEDEFİMİZ İLK 5'E GİRMEK"

Başar "En çok sattığımız modelimiz olarak öne çıkan Octavia'nın yenilenmesi ile yeni nesil E-tec hybrid motor seçeneklerimiz ile filo pazarında da elimiz çok güçlenecek. Bununla birlikte yeni iç ve dış tasarımı ile daha dikkat çekici ve dinamik bir görünüme kavuşacak dördüncü nesil Octavia ile markamızın müşteri portföyüne özellikle genç kullanıcıları da dahil edeceğiz. Hedefimiz mevcut kullanıcı yaş ortalamamızı 42,1 yaştan 40 yaşın altına çekmek olacak. Gelecek yıl pazara sunacağımız yeni Octavia ile 5 yıllık planlarımızdaki hedefimiz olan en çok satan ilk 5 marka arasına girme yolunda büyük bir adım atacağımıza da inanıyorum"diye konuştu.



HİBRİT TEKNOLOJİSİ

YENİ Skoda Octavia, yeni jenerasyonunda daha çevreci, daha az yakıt tüketen ve daha az emisyon salımı olan TDI dizel ve TSI benzinli motorlar kullanacak. Bununla birlikte Skoda, şarjlı hibrit ve yarı hibrit teknolojisini de sunmaya başlayacak. 7 ileri DSG şanzımanlı 110 HP'lik üç silindirli 1.0 TSI ve 150 HP'lik dört silindirli 1.5 TSI motorlar 48-V marş motoru ve 48-V lityum iyon bataryaya sahip. Bu sayede yolda motor kapatılarak daha az yakıt tüketirken, frenleme esnasında enerji depolanarak motorun elektronik kullanımı için desteklenmesi sağlanıyor. 190 HP'lik 2.0 TSI motor ise dört çeker ve 7 ileri DSG şanzımanla sunulacak. Tüm TSI motorlarda benzin partikül filtresi yer alacak.

ERCAN KARACA