Otomobil sahipleri dikkat! Egzoz gazı ölçümü yaptırmayanlar otomatik saptanacak: Cezalar arttı

Eğer aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümü süresi gelmiş ve yaptırmamışsanız yılın sonuna kadar yaptırmak zorundasınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince yönetmelikle belirlenmiş olan trafiğe kayıtlı araçların egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor. Yaptırmadığınız taktirde önemli cezalara maruz kalabilirsiniz.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin araçtan yaklaşık 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor. Bu araçlardan otomobiller (ticari hariç) ilk 3 yaştan sonra iki yılda bir periyodik ölçüme tabi olduğu için her yıl yaklaşık 11 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması gerekiyor. Geçen yıl 8 milyon 545 bin aracın egzoz gazı emisyon ölçümü yapılırken, yaklaşık 1 milyon 400 bin araç sahibi ölçüm yaptırmadı.