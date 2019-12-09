Efsane Vitara artık daha yakışıklı

SUV sınıfının öncüsü kimliğiyle ilk kez 1988 yılında yollara çıkarak 30 yılı deviren Suzuki Vitara'nın yenilenen versiyonu, Türkiye'de satışa sunuldu.

SUV sınıfının öncüsü kimliğiyle ilk kez 1988 yılında yollara çıkarak 30 yılı deviren Suzuki Vitara'nın yenilenen versiyonu, Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarım cazibesi daha da artan yeni Vitara'da; yeni dizayn krom görünümlü ön ızgara ve parlak alaşım yeni 17 inç jantlar daha modern bir görünüm ortaya koyuyor. Ayrıca arazi ve şehir şartlarına uyumlu geniş aksesuar paketleriyle yeni Suzuki Vitara sahiplerinin araçlarını daha da kişiselleştirebilmelerine imkan tanınıyor. Yeni Vitara, tasarımsal değişikliklerle birlikte gücünü de yeni direkt enjeksiyonlu, turbo beslemeli ve düşük emisyon salınım değeri sunan Boosterjet motorundan alıyor.

6 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

TÜM yeni Vitara versiyonlarında yer alan 140 HP'lik Boosterjet, bünyesindeki ara soğutulucu turbo şarj sayesinde basınçlı havayı silindirlere göndererek düşük devir aralıklarında, hatta 2500 d/d'da dahi torkun maksimum seviyeye çıkmasına olanak tanıyor. Vitara'da sunulan bu motorla kombine edilen dişli oranı genişletilmiş 6 ileri tam otomatik şanzıman ise, mükemmel hızlanma sunarken, yüksek hızlarda dahi yakıt tasarrufuna katkı sağlıyor. Vites değiştirme kulakçıkları ise, otomatik şanzıman konforunu bir üst seviyeye taşıyarak düz şanzımanda olduğu gibi keyifli ve sportif bir hale getiriyor. Vitara, hurda desteğiyle 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla da dikkat çekiyor.

ERCAN KARACA