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Haberler > Otomobil > Alfa Romeo’da yılın son fırsatı

’da yılın son fırsatı

Alfa Romeo’da yılın son fırsatı
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Alfa Romeo, benzinli Giulietta ve haricinde 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuyla ön plana çıkan 2018 model tüm Giulietta seçeneklerinde 10 bin TL nakit indirimi sunuyor. Ayrıca kampanya ile 2018 model tüm Giulietta seçenekleri, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
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