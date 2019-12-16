Tofaş üretimde zirveye oturdu

Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles’a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı WCM -Dünya Klasında üretim yapan otomobil fabrikaları içerisinde en yüksek puana erişerek zirveye yerleşti

Tofaş, endüstriyel alanda yeni bir başarıya daha imza attı. Türkiye otomotiv endüstrisinde birçok ilki gerçekleştiren Tofaş fabrikası, uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM - World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) programı kapsamındaki denetimlerde, 4 puanlık artışla 81 puana ulaştı. Bu sonuçla, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) dünya genelindeki otomobil fabrikaları içerisinde zirveye yerleşti.



"TEKNOLOJİYİ İYİ KULLANDIK"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Çağımızın yoğun rekabet koşullarında teknoloji ve verimliliği odağına alan, kaliteden ödün vermeyen firmalar rakiplerinden ayrılıyor. Rekabetçi ürünlerimizi, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde tüketiciyle buluşturuyoruz. Dünya çapında kabul görmüş olan World Class Manufacturing sistemine dâhil olmak çok önem verdiğimiz bir konu. Üretime başladığımız ilk günden beri kalite, maliyet, verimlilik konularında mükemmeliyet çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş ve işçi güvenliğini ön planda tutarken, verimlilik ve çevre duyarlılığı alanında teknolojiyi iyi kullanarak önemli iyileştirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.







"ÇITAYI YÜKSELTTİK"

Bu yıl gerçekleştirilen son denetimler doğrultusunda, 'Dünya Klasında Üretim' sisteminde benzerine az rastlanır bir puan artışı kaydettiklerini belirten Cengiz Eroldu sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Dünyadaki hızlı değişim ve rekabet ortamında, uzun soluklu planlamalarla kendimizi sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirilen son denetimlerde 77 olan puanımız, 4 puan birden artırıldı ve 81'e ulaştı. Bu gelişme, WCM'nin denetlediği otomobil fabrikaları içerisinde çıtayı en yükseğe çıkarmak anlamına geliyor. Elde ettiğimiz bu başarı çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde çalışmamızın doğal bir sonucudur".