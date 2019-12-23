105 yıllık efsane: Maserati

Maseratı, Modena'daki tarihi Viale Ciro Menotti tesisinde bu yıl gerçekleştirdiği modernizasyonun ardından, Mayıs 2020'de bir asrı deviren tarihini kutlamaya hazırlanıyor. Maserati, tarihinde 105 yılı geride bıraktı. 1914 yılında Alfieri Maserati ve kardeşlerinin girişimiyle Bologna'da faaliyetlerine başlayan marka; lüks, zarif, kaliteli ve yüksek performanslı Quattroporte, Biturbo, 3200 GT, Ghibli gibi araçlara imza attı. Marka, motor sporları dünyasına da Tipo 26 ve MC12 gibi efsane otomobilleri kazandırdı.





GEÇMİŞ İLE GELECEK



Modena'da yer alan Viale Ciro Menotti tesisinin üretim hattındaki yenileme ve güncelleme çalışmaları sürerken, 2020 yılında üretilecek süper spor otomobilin geliştirmeleri de devam ediyor. Bu doğrultuda kamuflajlı olarak Modena sokaklarında sürüşe çıkan yeni spor otomobil test ediliyor.