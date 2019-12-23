Kiralama tekrar cazip hale geldi

1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olacak kanun kapsamında şirketlerin kiraladığı binek otomobillerin her biri için aylık kira bedelinin 5 bin 500 TL'ye kadarlık kısmı gider olarak yazılabiliyor.

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Leaseplan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Şirketler 5 bin 500 TL'ye kadar olan araç kiralamalarda onarım, bakım, lastik, MTV ve amortismanın tamamını giderleştirebiliyor. Satın almada ise işler daha karışık" dedi. Oktay, "Kiralama yöntemiyle araca sahip olmak, şahıs şirketlerinden, büyük ölçekli işletmelere kadar tüm şirketler için büyük faydalar sağlamayı sürdürüyor. Kiralama, verimliliği maksimum düzeyde yukarı çıkarırken firmaların ana işine para yatırma kabiliyetini de artırıyor. Sağlıklı analiz yapan şirketler, araç kiralamanın avantajlarını yüzde 100 kullanarak bütçelerini çok daha iyi yönetebiliyor. LeasePlan olarak bizler ise operasyonel kiralamada müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.