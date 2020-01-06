‘2020 yılı için çok pozitifiz’

2019 yılında Türkiye'nin en çok satılan ilk 3 modelinden 2'si Renault markasına ait. Türkiye'nin en çok tercih edilen modelleri sıralamasında Oyak Renault fabrikalarında üretilen Clio HB 2. sırada, Megane Sedan ise 3. sırada yer aldı.

2019 yılında Türkiye'nin en çok satılan ilk 3 modelinden 2'si Renault markasına ait. Türkiye'nin en çok tercih edilen modelleri sıralamasında Oyak Renault fabrikalarında üretilen Clio HB 2. sırada, Megane Sedan ise 3. sırada yer aldı.

60 BİN 668 ADET SATTI

Renault, binek otomobil pazarında 60 bin 668 satış adedi ve yüzde 15.7 pazar payı ile 20. kez binek otomobil pazar liderliği unvanını aldı. Renault, geçen yıl toplam pazarda 64 bin 977 adet ve 13.6 pazar payı kaydetti.

CLIO BİRİNCİ OLDU

Clio HB, 2019 yılında kaydettiği 24 bin 213 adet satış rakamı ile B HB segmentinin açık ara lideri oldu. Clio HB, segmentinden aldığı yüzde 46 pay ile en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat (en yakın rakip satış adedi 6 bin 593 adet) fazla satış rakamına imza attı. Megane Sedan, 22 bin 414 satış adedi ile C Sedan segmentinde 2. sırada yer aldı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv sektörünün 2019 yılını, hükümetin sağladığı farklı teşviklerin pozitif katkısı ile yılın başındaki karamsar öngörülerden çok daha iyi bir sonuç ile tamamladığını belirtti.

"LİDERLİĞİMİZ YİNE TESCİLLENDİ"

Çağdaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem ÖTV desteği hem de hurda teşviki sayesinde desteklenen talep ve yılın sonunda yerli üretim araçlara kamu bankaları tarafından sağlanan finansman desteği ile 2019 yılında pazarı, yılın başındaki tahminlerimizden çok daha iyi bir seviyede kapatabildik. Bu yıl 20. kez elde ettiğimiz binek otomobil liderliği ile Türkiye'nin tartışmasız binek otomobilde lider markası olduğumuz bir kez daha tescillenmiş oldu."



YENİ CAPTUR SATIŞLARIMIZI ARTIRACAK

ÇAĞDAŞ, "Diğer taraftan Türkiye'nin en çok satılan ilk 3 marka sıralamasında OYAK Renault fabrikalarında üretilen Clio HB ve Megane Sedan modellerimizin yer alması bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Clio HB'in 2019 yılında elde ettiği satış rakamı ve segment liderliği ise Şubat ayında müşterilerimizin beğenisine sunacağımız yeni Clio'nun başarısı konusunda olumlu bir veri oldu. Sektör adına çok daha pozitif bir beklenti ile girdiğimiz 2020 yılında, Bursa'da OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Clio'nun, ayrıca yılın ilk yarısında pazara sunacağımız yeni Captur'ün de markamıza ve satışlarımıza olumlu desteği olacağını öngörüyoruz" dedi.

ERCAN KARACA