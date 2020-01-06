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sektörü 14. kez şampiyon

Otomotiv sektörü 14. kez şampiyon
Giriş Tarihi: 6.1.2020

ekonomisinin lideri , 2019 yılı performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu oldu.

TÜRKİYE ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu oldu. Sektör ihracatı 2019 yılında toplamda 30,6 milyar dolar oldu.
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