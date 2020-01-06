TÜRKİYE ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu oldu.
TÜRKİYE ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu oldu. Sektör ihracatı 2019 yılında toplamda 30,6 milyar dolar oldu.
Otomotiv sektörü 14. kez şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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