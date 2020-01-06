Otomotiv sektörü 14. kez şampiyon

TÜRKİYE ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu oldu.

TÜRKİYE ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu oldu. Sektör ihracatı 2019 yılında toplamda 30,6 milyar dolar oldu.