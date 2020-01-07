Yerli otomobile destek yüzde 97.6

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, halkın yüzde 89’unun almak istediği Türkiye’nin Otomobili’nin tescil başvurularının yapıldığını belirterek, “Bu sene içinde marka belirlenecek” dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili"nin büyük heyecan uyandıran önemli bir proje olduğunu söyledi. Vatandaşın gösterdiği ilgiden son derece memnuniyet duyduklarını vurgulayan Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Varank, araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Vatandaşımızın yüzde 95,4'ü bu araçları görmüş. Bu projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98,4. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Burada önemli bir nokta var, soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55'inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği ise yüzde 96,2. Türkiye'nin Otomobili'nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90,3."

Varank, fabrika alanı için Gemlik'te 1 milyon metrekarenin biraz üzerinde bir arazinin tahsisinin yapıldığı bilgisini vererek, plan çerçevesinde 2022 sonunda ilk otomobillerin seri üretimden çıkacağını söyledi. Varank, şunları kaydetti: "Markayla ilgili, tasarımlarla uyumlu, Türk karakteristiğini yansıtan, Türk milletinin sahiplenebileceği, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilebilen, tescil edilebilecek bir marka oluşturabilmek için çok detaylı çalışma yapılıyor. Bu sene içinde marka belirlenecek. Türkiye'nin Otomobili için Avrupa, ABD, Rusya ve Türkiye'de tescil başvuruları yapıldı, bir kısmının süreçleri de devam ediyor. Türkiye gerçekten otomotiv konusunda güçlü bir ülke."



26 PROJEYE 76 MİLYAR LİRALIK DESTEK

PROJE Bazlı Teşvik Sistemi ile 2016'dan bu yana 26 projeye destek verdiklerini belirten Varank, "Bunlar kritik ihtiyaçları karşılayıp dışa bağımlılığı azaltacak Türkiye'deki teknolojik dönüşümü hızlandıracak dev yatırımlar. Bunların büyüklüğü 76 milyar lirayı buluyor. Faydalanmak için hem yerli hem yabancı yatırımcılarımız başvurularını yapıyor. Bir kısmı son aşamada bir kısmı devam ediyor. Özellikle yer tahsisi ve finansal konuların netleşmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.



EN YÜKSEK İKİNCİ İHRACAT BAŞARISI

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçen seneyi 30,6 milyar dolarlık dış satımla kapatan Türkiye'nin otomotiv sektörü, üst üste 14'üncü kez ihracat şampiyonluğunu elde etti.